38 yaşına gelen ünlü model Adriana Lima paylaşımında "Memleketim Salvador’da kahramanlarımızdan biri de kuzenimin kocası. Kurtardığın hayatlar için teşekkürler Hendric. Cesaretiniz ve yardımlarınız için minnettarız. Tanrı seni korusun." Notuyla paylaşımı tamamladı.Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 02:18
Adriana Lima'dan Kuzeninin eşine teşekkür!
Adriana Lima başta kuzeninin eşi Hendric olmak üzere Covid-19 salgını için çabalayan tüm doktorlara teşekkür etti. Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Adriana Lima'nın gönderisi merak ediliyor. İşte o paylaşım.
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