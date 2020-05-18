Adriana Lima'dan Kuzeninin eşine teşekkür!

Dünyaca ünlü model Adriana Lima yaptığı son paylaşımı ile magazin gündemine oturdu. Paylaşımında başta kuzeninin eşi Hendric olmak üzere Covid-19 salgınında ana rolü üstlenen tüm doktorlara teşekkür eden Lima’nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

38 yaşına gelen ünlü model Adriana Lima paylaşımında "Memleketim Salvador’da kahramanlarımızdan biri de kuzenimin kocası. Kurtardığın hayatlar için teşekkürler Hendric. Cesaretiniz ve yardımlarınız için minnettarız. Tanrı seni korusun." Notuyla paylaşımı tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 02:18