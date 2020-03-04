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Ahbap platformunun yardımsever patronu Haluk Levent kandırıldı!

AHBAP Platformunun kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent, kendisine ulaşan bir kişinin kanser hastası yalanını öğrenince sosyal medya hesabı üzerinde sitem etti.

04 Mart 2020 Çarşamba 14:16
Ahbap platformunun yardımsever patronu Haluk Levent kandırıldı!

Kurduğu AHBAP Derneği ile ihtiyaç sahibi olan herkese yardım eli uzatan ve Türkiye genelinde oluşan felaketlerde bile ilk sırada yer almaya çalışan ünlü sanatçı Haluk Levent kandırıldı. 

Kanser hastası olduğunu söyleyen ve Haluk Levent'e ulaşan bir kadının yalan söylediği ortaya çıktı. Kadınla buluşan ve ona her türlü desteği sağlayacağının sözünü veren Haluk Levent, gerçeği öğrendiğinde yaşadığı hayal kırıklığınısosyal medyadan yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Söz konusu genç kadın ile buluşan Levent, kadına gitar çalmış ve sahilde birlikte çay içmişlerdi. Kanser olmadığı gerçeği ortaya çıkan genç kadın, bir açıklama yaptı ve psikolojik sorunları olduğunu ve tedavi gördüğünü öne sürdü.

Ahbap platformunun yardımsever patronu Haluk Levent kandırıldı!

AHBAP platformunun başkanı Haluk Levent, kendisine ve AHBAP'a ulaşan ihtiyaç sahiplerine gerekli desteği sağlayabilmek için bazen bağışçılarına şarkı söylüyor bazen de yemek yapma vaadinde bulunuyordu. Türkiye genelinde genç yaşlı dinlemeden herkese ulaşmaya çalışan ve hizmet veren Levent yaşadığı psikolojiyi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım üzerinden gösterdi.

Bir zamanların fenomen dizisi Behzat Ç. ile bir göndermede bulunan Haluk Levent, “Behzat amirim için ‘nasıl kaldırıyor bunca yükü, bunca hayal kırıklığını’ derdim. Sonuçta o rol icabı! Ya benim kalbim?” notunu paylaştı.

Ahbap platformunun yardımsever patronu Haluk Levent kandırıldı!

Haluk Levent'in takipçileri ve destekçileri ise sanatçının yanında olduklarını belirten yüzlerce yanıtla paylaşıma karşılık verdi. Levent’e aynı yolda devam etmesi yönünde güç veren Twitter kullanıcıları, sanatçıya  "yanındayız" mesajı verdiler.

Anahtar Kelimeler:
Haluk LeventAhbapSahte Kanser HastasıSitem
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