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Ahu Tuğba: 'Amerika'da yolda ölsen kimse dönüp bakmıyor'

Bİr zamanların zirvedeki ismi, Yeşilçam Yıldızı Ahu Tuğba, Amerika hakkında şoke edecek sözler paylaştı. Uzun süredir Miami'de yaşayan Tuğba, koronavirüs salgınında yaşadıklarını çarpıcı bir dille ifade etti.

05 Nisan 2020 Pazar 11:45
Ahu Tuğba: 'Amerika'da yolda ölsen kimse dönüp bakmıyor'

Ahu Tuğba'nın Amerika'daki sağlık sistemini anlatan  ifadeleri sosyal medyada gündemden düşmüyor. Türkiye'deki Şartları öven 64 yaşındaki oyuncu, Amerika'da salgın nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirterek  "Burada herkes yağmalamaya karşı tahtayla camları kapatıyor. Hastanelerde şu an parası ve sigortası olanlar bile zor bakılıyor. Sokakta yatan evsizler çok fazla. Herkes silahlanıyor" dedi. 

Ahu Tuğba: 'AMerika'da yolda ölsen kimse dönüp bakmıyor'
Ahu Tuğba;  "Amerika'da paran yoksa sokakta ölüyor insanlar, sonra da yakıyorlar. Yandaki komşu hastaneye gitti arabasıyla. Kilise hastanesiymiş, bakmamışlar, 3 gün bekletmişler. Çarşamba sabahı bir daha gitmiş, ayakta bakmışlar, sonra da göndermişler. Hastanede kalmadığı halde 17 bin dolar ücret ödemiş. Burada sigortan yoksa yandın! Bir hastalık halinde ambulans çağıracaksın. Ambulans almaya gelirken, polis arabası ve itfaiye arabası da geliyor, o zaman bakıyorlar. Sistem burada böyle. Amerikalı arkadaşlarıma 'Türkiye'de polis ve jandarma eve gidiyor, yardım ediyor. 65 yaş üstündeki emeklinin parasını evine götürüyor. Devlet hastanesine acilden gidince bakıyorlar hemen' dedim. İnanamadılar. Burada 'açım' de, komşun su vermez" 

Ahu Tuğba: 'AMerika'da yolda ölsen kimse dönüp bakmıyor'

Son Güncelleme: 05.04.2020 12:53
Anahtar Kelimeler:
AmerikaKarantinaKoronavirüsKORONAAhu Tuğba
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