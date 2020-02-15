Ajda Pekkan'ın bacak güzelliğinin sırrı ortaya çıktı

Süperstar Ajda Pekkan geçtiğimiz günlerde 74 yaşına girdi. Pekkan yaşına rağmen genç kalmayı başarmasıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Bir türlü yaşlanmayan Ajda Pekkan’ın bir sırrı yaşlılık karşıtı bir sırrı daha ortaya çıktı.

Ajda Pekkan’ın yaşına rağmen bacaklarının uzun ve pürüzsüz kalması herkesi şaşırtıyordu. Pekkan’ın bacakları için samba çorabı giydiği öğrenildi.

Günde En Az 2 Saat Spor Yapıyor

Pekkan Bacakları İçin Samba Çorabı Kullanıyor

Ajda Pekkan formunu korumak için fazlasıyla disiplinli çalışmalar yapıyor. Günde en az 2 saat spor yapan süperstarın bacaklarının nasıl bu kadar kusursuz olduğu ortaya çıktı. Ajda Pekkan’ın konser veya fotoğraf çekimleri için Brezilya’da sambacıların giydiği samba çoraplarından giydiği öğrenildi.

Samba çorabını Seda Sayan, Hadise ve Sezen Aksu gibi ünlülerin de kullandığı öğrenildi. Ajda Pekkan’ın da bu çoraplar sayesinde bacaklarını güzel gösterdiği ortaya çıktı.