Akasya Yaşaroğlu Rafet El Roman mesajlarını yayınladı!

Sosyal medyayı Rafet El Roman ifşası salladı. Akasya Yaşaroğlu, Rafet El Roman’ın yazdığı mesajları ifşa etti. 24 yaşında olan üniversite öğrencisi Akasya Yaşaroğlu bir süredir Rafet El Roman ile instagramda konuşuyordu. Rafet El Roman’ın mesajlarını sosyal medyada paylaştı. Akasya Yaşaroğlu, ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ı ifşa etti.

Rafet El Roman’ın mesajlarının ekran görüntüsünü alan Akasya Yaşaroğlu bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde yer alan mesajlar olay yarattı. Sosyal medya bu ifşa ile çalkalanıyor. Rafet El Roman’ın yazdığı mesajlarda bir sıkıntı görmeyen sosyal medya kullanıcıların yanında yazdıklarını doğru bulmayan kullanıcılar da yer alıyor. Akasya Yaşaroğlu'nun gerçek olmadığı da gündeme bomba gibi düştü.

İşte Rafet El Roman’ın, 24 yaşındaki Akasya Yaşaroğlu’na instagram yazdığı mesajlar: