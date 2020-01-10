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Akasya Yaşaroğlu Rafet El Roman mesajlarını yayınladı!

Sosyal medya Rafet El Roman'ın instagramdan yazdığı mesajlar ile çalkalandı. Akasya Yaşaroğlu, Rafet El Roman'ın kendisine yazdığı mesajlarını ekran görüntüsü alarak sosyal medya hesabında yayınladı. Rafet El Roman'ın yazdıkları olay oldu.

10 Ocak 2020 Cuma 13:59
Akasya Yaşaroğlu Rafet El Roman mesajlarını yayınladı!

Sosyal medyayı Rafet El Roman ifşası salladı. Akasya Yaşaroğlu, Rafet El Roman’ın yazdığı mesajları ifşa etti. 24 yaşında olan üniversite öğrencisi Akasya Yaşaroğlu bir süredir Rafet El Roman ile instagramda konuşuyordu. Rafet El Roman’ın mesajlarını sosyal medyada paylaştı. Akasya Yaşaroğlu, ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ı ifşa etti.

Rafet El Roman’ın mesajlarının ekran görüntüsünü alan Akasya Yaşaroğlu bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde yer alan mesajlar olay yarattı. Sosyal medya bu ifşa ile çalkalanıyor. Rafet El Roman’ın yazdığı mesajlarda bir sıkıntı görmeyen sosyal medya kullanıcıların yanında yazdıklarını doğru bulmayan kullanıcılar da yer alıyor. Akasya Yaşaroğlu'nun gerçek olmadığı da gündeme bomba gibi düştü.

İşte Rafet El Roman’ın, 24 yaşındaki Akasya Yaşaroğlu’na instagram yazdığı mesajlar:

rafet el roman ın mesajlarını ifşalayan 24 lük kız

rafet el roman ın mesajlarını ifşalayan 24 lük kız

rafet el roman ın mesajlarını ifşalayan 24 lük kız

rafet el roman ın mesajlarını ifşalayan 24 lük kız

Son Güncelleme: 10.01.2020 13:59
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