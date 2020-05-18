Alemin Kralı dizisinde Oben karakterini canlandıran Birsu Demir'in yıllar sonraki hali sosyal medyada gündem oldu

Yıllar önce ATV ekranlarında yayınlanan Alemin Kralı dizisinin en sevilen karakterlerinden olan Oben’in son hali sosyal medyada gündem oldu. Dizide Oben karakterini Birsu Demir canlandırıyordu. Birsu Demir’in 9 sene sonraki halini görenler oyuncunun güzelliğine hayret etti. Birsu Demir dizi çekilirken 12 yaşındaydı. Güzel oyuncu şu anda ise 20 yaşına bastı.

Birsu Demir Instagram hesabından bazı pozlarını paylaştı. Güzel oyuncu paylaştığı fotoğrafa "Make up artist kankanız varsa, şanslısınızdır" notunu yazdı.

Birsu Demir 2011 yılında yayınlanan Alemin Kralı dizisinde Şafak Sezer ve oya Başar gibi usta oyuncularla birlikte rol almıştı. Birsu Demir’in canlandırdığı Oben karakteri ise dizinin en sevilen karakterlerinden bir tanesiydi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 19:52