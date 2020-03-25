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Aleyna Tilki artık TikTok'da da var!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki yeni bir sosyal medya uygulamasını kullanmaya başladı. Aleyna Tilki artık TikTok'da da var! İşte Aleyna Tilki’nin ilk TikTok paylaşımı…

25 Mart 2020 Çarşamba 17:25
Aleyna Tilki artık TikTok'da da var!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya üzerinden en aktif olan ünlü isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Güzel şarkıcı son olarak yaptığı paylaşım ile TikTok uygulamasında da hesap oluşturduğunu açıkladı. Son dönem içinde milyonlarca kullanıcı tarafından ziyaret edilen TikTok uygulaması üzerinde yeni bir hesap oluşturduğunu açıklayan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’nin yaptığı ilk paylaşım çok büyük ilgi ile karşılandı.

Aleyna Tilki yakınları ile çeşitli dans figürleri yaptığı ilk TikTok paylaşımında binlerce kişi tarafından izlendi. TikTok gündeminde adeta bomba etkisi yaratan Aleyna Tilki uygulama üzerinde hesap açtığını şu ifadeler ile duyurdu;

"Hahaha ilk tiktok videom. Çok eğlenceli"

İşte Aleyna Tilki’nin ilk TikTok  paylaşımı ve çok beğenilen dans figürleri…

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Son Güncelleme: 25.03.2020 17:25
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