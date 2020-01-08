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Aleyna Tilki'den kendisine ait balmumu heykeliyle ilginç pozlar

Genç popçu Aleyna Tilki’nin balmumu heykeli yapıldı. Madam Tussauds’ta sergilenen balmumu heykeliyle ilginç pozlar veren Aleyna Tilki'nin bu görüntüleri çok konuşuldu.

08 Ocak 2020 Çarşamba 12:11
Aleyna Tilki'den kendisine ait balmumu heykeliyle ilginç pozlar

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin yaptığı her hareketi sosyal medyada gündem olmaya devam ederken garip paylaşımları ile yine çok konuşuldu. Aleyna Tilki son paylaşımında kendi balmumu heykelini öptüğü fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması tartışma konusu oldu.

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Genç popçu Aleyna Tilki, 'Madame Tussauds Müzesi'nin İstanbul şubesinde sergilediği kendi balmumu heykelini dudağından öptü. Bu fotoğrafı ise sosyal medya hesabından paylaşmasıyla birlikte gündemem bomba gibi düştü.

Aleyna Tilki'den kendi balmumu heykeliyle ilginç pozlar

Tilki'nin paylaşımından hemen sonra fotoğraf dakikalar içerisinde binlerce beğeni alırken şarkıcının hayranları "Mankeni daha gerçekçi", "Hangisi gerçek bunların" ve "Sana senden daha çok benziyor" gibi yorumlar yazdılar.

Aleyna Tilki'den kendi balmumu heykeliyle ilginç pozlar

Aleyna Tilki, aynı fotoğrafları Twitter hesabından da "Kendimi öpebildiğim için çok şanslıyım" notuyla paylaştı.

Aleyna Tilki'den kendi balmumu heykeliyle ilginç pozlar

Balmumundan yapılmış bir heykelinin yaklaşık 200 bin dolara (1 milyon 100 bin TL) yapıldığı belirtilirken Müze'de Aleyna Tilki haricinde Zeki Müren, Haldun Dormen, Gülriz Sururi, Adile Naşit, Kemal Sunal, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Barış Manço, Beren Saat, Kerem Bürsin, Kıvanç Tatlıtuğ, Murat Boz, Beyazıt Öztürk gibi sanatçı larında heykelleri bulunuyor.
 

Son Güncelleme: 08.01.2020 12:11
Anahtar Kelimeler:
Aleyna TilkiBalmumu Heykeli
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