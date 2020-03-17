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Aleyna Tilki'den yine olay açıklama: 'Dünya bize ceza veriyor'

Her sözü ile magazin gündemine oturan genç şarkıcı Aleyna Tilki, Koronavirüs salgını nedeniyle Amerika seyahitini iptal etmek zorunda kaldı. Aleyna tilki, Tüm dünyayı etkisi altına alan, yüksek orandaki ölümlerle insanların korkulu rüyası haline gelen pandemik koronavirüs salgınını 'Dünya bize ceza veriyor' diye yorumladı.

17 Mart 2020 Salı 22:21
Aleyna Tilki'den yine olay açıklama: 'Dünya bize ceza veriyor'

Aleyna Tilki, TWitter hesabı üzerinden  yaptığı paylaşımda;  "Bence şuan koronanın ve dünyadaki diğer felaketlerin nedeni dünyanın insanlara, 'evine kapan' çağrısıdır... Evine kapan ki, içine kapanabil. Aslında kim olduğunu öğren. Random iletişimlerden korun. Enerjini dengele. Ve seyret! Bu karanlık dönemde, ne kadar aydınlık kalabileceğini...''  ifadelerini kullandı.  

Aleyna Tilki'den yine olay açıklama: 'Dünya bize ceza veriyor'

19 yaşındaki genç popçu, paylaşımının devamında ''Onca zulmü, savaşı, açlığı,sorunu görmezden gelip,zevkine hayat süren zenginlerin, Kendi içini dinlemeyen ve sürü beyniyle kendini hiç tanımadan yaşayıp giden yolsuzların, Öz'e ve bütüne ulaşamayanların hayatı anlaması için, dünya bize ceza veriyor. Cezamızı hep beraber çekeceğiz!"  şeklinde yorum yaptı. 

Aleyna Tilki'den yine olay açıklama: 'Dünya bize ceza veriyor'

Son Güncelleme: 17.03.2020 22:21
Anahtar Kelimeler:
Aleyna TilkiKoronavirüsSalgınKORONA
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