Aleyna Tilki'den yine olay açıklama: 'Dünya bize ceza veriyor'

Aleyna Tilki, TWitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; "Bence şuan koronanın ve dünyadaki diğer felaketlerin nedeni dünyanın insanlara, 'evine kapan' çağrısıdır... Evine kapan ki, içine kapanabil. Aslında kim olduğunu öğren. Random iletişimlerden korun. Enerjini dengele. Ve seyret! Bu karanlık dönemde, ne kadar aydınlık kalabileceğini...'' ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki genç popçu, paylaşımının devamında ''Onca zulmü, savaşı, açlığı,sorunu görmezden gelip,zevkine hayat süren zenginlerin, Kendi içini dinlemeyen ve sürü beyniyle kendini hiç tanımadan yaşayıp giden yolsuzların, Öz'e ve bütüne ulaşamayanların hayatı anlaması için, dünya bize ceza veriyor. Cezamızı hep beraber çekeceğiz!" şeklinde yorum yaptı.