İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113684
ALTIN
289.862
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.8069
EURO
6.6449

Aleyna Tilki etek boyu ile tüm dikkatleri üzerine çekti

Acun Medya & TV8'in düzenlediği erken yılbaşı partisine katılan isimler arasında Aleyna Tilki etek boyu ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Yetenekli şarkıcının objektiflerin karşısında frikik vermemek için elbisesiyle mücadele ettiği anlar da kameralara yansıdı.

28 Aralık 2019 Cumartesi 18:58
Aleyna Tilki etek boyu ile tüm dikkatleri üzerine çekti

2020’ye çok kısa bir süre kala Aleyna Tilki, soluğu özel bir yılbaşı partisinde aldı. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı partinin katılımcıları arasında Tilki de yer aldı. Yetenekli şarkıcı süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Acun Medya tarafından düzenlenen erken yılbaşı partisine katılan ünlü şarkıcı, mini elbisesiyle büyük bir yankı uyandırdı. DASDAS’ta düzenlenen erken yılbaşı partisine TV8 & Acun Medya personeli ve yöneticileriyle birlikte pek çok ünlü ismin de katıldığı görüldü.

aleyna tilki yılbaşı

Aleyna yine farkını ortaya koydu

Süper mini elbisesiyle gözleri üzerine çeken Aleyna, kameraların karşısında çeşitli pozlar da verdi. Ancak frikik vermemek için kıyafetiyle verdiği mücadele de dikkatlerden kaçmadı.

aleyna tilki frikik

Son Güncelleme: 28.12.2019 18:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Şehmus oral 2019-12-29 01:00:37

Şu topluma pisliğinizden başka ne empoze ettiniz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Mine Tugay'ın 2019'a vedası yine çok konuşulacak
Mine Tugay'ın 2019'a vedası yine çok konuşulacak
Karnı burnunda Bergüzar Korel'in O Ses Türkiye heyecanı
Karnı burnunda Bergüzar Korel'in O Ses Türkiye heyecanı
Aleyna Tilki ayna karşısındaki pozuna ilginç yorumlar
Aleyna Tilki ayna karşısındaki pozuna ilginç yorumlar
Şeyma Subaşı’dan Acun itirafı! Keşke 3 çocuk yapsaydım
Şeyma Subaşı’dan Acun itirafı! Keşke 3 çocuk yapsaydım
Burçin Terzioğlu Makyajsız paylaşımı ile büyüledi
Burçin Terzioğlu Makyajsız paylaşımı ile büyüledi
Atiye dizinde Beren Saat'in ardından Melisa Şenolsun'un sevişme sahnesi de olay oldu
Atiye dizinde Beren Saat'in ardından Melisa Şenolsun'un sevişme sahnesi de olay oldu

Popüler Haberler

Kredi kartı hesap kesim tarihi değiştirmek için yöntemler
Evin tamamı için kredi veren bankalar hangileridir?
SGK laboratuvar tahlil sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? Tahlil sonuç sorgulama işlemleri
Zencefil, ıhlamur, adaçayı, papatya, kiraz sapı bitki çayları neye iyi gelir, faydaları nelerdir?
Köyde para kazandıracak karlı yeni iş fikirleri ve projeler
Çukur yeni bölüm neden yok? 30 Aralık Çukur neden yok? Show Tv Çukur niye yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?
Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik raporu nasıl alınır, şartları nedir?
Yarın okullar tatil mi? Hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar açık mı? 31 Aralık 2019 Salı resmi tatil mi?
Hekimoğlu yeni bölüm var mı yok mu? 31 Aralık neden yok, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Solgun ve mat cilde sahip olanlara cildi canlandıran doğal yüz maskesi önerileri
Aile Bakanlığı engelli destek hattı telefon numarası
Seyyar satıcılık için nereden izin alınır? Seyyar satıcılık nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?
MasterChef Türkiye final günü ne zaman? MasterChef Türkiye final bölüm tarihi belli oldu
2020 sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Sigara ne kadar olacak?
Paralı poşet uygulaması ile ne kadar gelir elde edildi? Paralı poşet uygulaması gelirleri belli oldu
Titans yeni sezon ne zaman başlıyor? Titans 3. sezon tarihi ve karakterleri
Tarım ve Orman Bakanlığı çiğ süt ve tiftik üretimi destek ödemeleri başladı
Polis eş durumu atamaları şartları nelerdir, nasıl yapılır? Polis eş durumu tayin yönetmeliği
Korkulardan korunmak ve kurtulmak için okunabilecek dualar
Baba Parası filmini kaç kişi izledi? Baba parası filmi hafta sonu izlenme rakamları
Nejat İşler Çukurda hangi rolde, ne kadar oynayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.