Aleyna Tilki etek boyu ile tüm dikkatleri üzerine çekti

2020’ye çok kısa bir süre kala Aleyna Tilki, soluğu özel bir yılbaşı partisinde aldı. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı partinin katılımcıları arasında Tilki de yer aldı. Yetenekli şarkıcı süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Acun Medya tarafından düzenlenen erken yılbaşı partisine katılan ünlü şarkıcı, mini elbisesiyle büyük bir yankı uyandırdı. DASDAS’ta düzenlenen erken yılbaşı partisine TV8 & Acun Medya personeli ve yöneticileriyle birlikte pek çok ünlü ismin de katıldığı görüldü.

Aleyna yine farkını ortaya koydu

Süper mini elbisesiyle gözleri üzerine çeken Aleyna, kameraların karşısında çeşitli pozlar da verdi. Ancak frikik vermemek için kıyafetiyle verdiği mücadele de dikkatlerden kaçmadı.