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Aleyna Tilki Geberiyorum yorumu ile hayran bıraktı

Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün ''Geberiyorum'' şarkısını söyledi. Sözlerinin Nazım Hikmet'e ait olduğu şarkıyı daha önce de ünlü isimler yorumlamıştı. Şarkıya yepyeni bir yorum getiren Aleyna Tilki büyük beğeni kazandı.

21 Aralık 2019 Cumartesi 01:26
Aleyna Tilki Geberiyorum yorumu ile hayran bıraktı

Genç yaşında büyük işlere imza atan Aleyna Tilki, sözlerinin Nazım Hikmet’e ve müziğinin Ali Kocatepe’ye ait olduğu ‘’Geberiyorum’’ şarkısına yepyeni bir soluk kazandırdı.

Şarkı daha önce de birçok sanatçı tarafından yorumlanmıştı. Genç şarkıcının YouTube üzerinden paylaştığı ''Geberiyorum'' şarkı yorumu büyük beğeni kazandı. Amerika'da ünlü isimlerle çalışan şirket ile birlikte çalışmalar yürüten Aleyna Tilki'nin yeni projeleri heyecanla bekleniyor. Aleyna Tilki'nin yorumladığı ''Geberiyorum'' şarkısının sözleri araştırılıyor.

GEBERİYORUM ŞARKI SÖZLERİ

Geçip gitmiş günler gelin

Rakı için sarhoş olun

Islıkla bir şeyler çalın

Geberiyorum

Geberiyorum

Kederden

Geberiyorum

Geberiyorum

Kederden

İlerdeki güzel günler

Beni görmeyecek onlar

Bari selam yollasınlar

Geberiyorum

Kederden

Geberiyorum

Geberiyorum

Kederden

Başladığım bugünkü gün

Yarıda kalabilirsin

Geceye varmadan yahut

Çok büyük

Çok büyük olabilirsin

Çok büyük olabilirsin

Kederden Geberiyorum…

Son Güncelleme: 21.12.2019 01:26
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