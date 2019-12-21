Aleyna Tilki Geberiyorum yorumu ile hayran bıraktı

Genç yaşında büyük işlere imza atan Aleyna Tilki, sözlerinin Nazım Hikmet’e ve müziğinin Ali Kocatepe’ye ait olduğu ‘’Geberiyorum’’ şarkısına yepyeni bir soluk kazandırdı.
Şarkı daha önce de birçok sanatçı tarafından yorumlanmıştı. Genç şarkıcının YouTube üzerinden paylaştığı ''Geberiyorum'' şarkı yorumu büyük beğeni kazandı. Amerika'da ünlü isimlerle çalışan şirket ile birlikte çalışmalar yürüten Aleyna Tilki'nin yeni projeleri heyecanla bekleniyor. Aleyna Tilki'nin yorumladığı ''Geberiyorum'' şarkısının sözleri araştırılıyor.
GEBERİYORUM ŞARKI SÖZLERİ
Geçip gitmiş günler gelin
Rakı için sarhoş olun
Islıkla bir şeyler çalın
Geberiyorum
Geberiyorum
Kederden
Geberiyorum
Geberiyorum
Kederden
İlerdeki güzel günler
Beni görmeyecek onlar
Geberiyorum
Kederden
Geberiyorum
Geberiyorum
Kederden
Başladığım bugünkü gün
Yarıda kalabilirsin
Geceye varmadan yahut
Çok büyük
Çok büyük olabilirsin
Çok büyük olabilirsin
Kederden Geberiyorum…