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Aleyna Tilki havaalanında olay çıkardı uçuşunu iptal ettirdi!

Aleyna Tilki havaalanında olay çıkardı uçuşunu iptal ettirdi! Olay yerine gelen polis görevlileri Aleyna Tilki'yi polis merkezine götürdü. Aleyna Tilki havaalanı polis merkezinde ifade verdi!

09 Ocak 2020 Perşembe 21:51
Aleyna Tilki havaalanında olay çıkardı uçuşunu iptal ettirdi!

Aleyna Tilki Havalimanında olay çıkardı.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, İtalya’nın Milano kentine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı’nda sırada tartışma yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği söylenen özel güvenlik görevlisinin şikayeti sonrasında havalimanı polis merkezine giderek ifade verdiği ve bir süre ifade işlemlerinin sürmesi üzerine polis merkezinde kalan Aleyna Tilki verdiği ifade sonrasında uçuşunu iptal etti ve havalimanından ayrıldı.

 Şarkıcı Aleyna Tilki, Milano'ya gitmek üzere sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Bilet ve bagaj işlemlerini yaptıran ünlü şarkıcı. X- ray kontrolleri için güvenlik noktasına gelen Aleyna Tilki, iddialara göre burada bir yolcu ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Aleyna Tilki'nin bu sırada bir özel güvenlik görevlisine de hakaret ettiği öne sürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolcu ve güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine Aleyna Tilki, havalimanında bulunan polis merkezine götürüldü. İfadesinin alınması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından ünlü şarkıcı güvenlik önlemleri altında polis merkezinden çıktı. Bu sırada Aleyna Tilki'nin polis merkezinden çıkışını görüntülemek isteyen basın mensuplarının çekim yapmasına polis tarafından izin verilmedi. Öte yandan Aleyna Tilki'nin, 12.40'taki Milano'ya gideceği uçağı kaçırdığı, bir sonraki Milano uçağına ise bilet almasına rağmen iptal ettirdiği ve İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 09.01.2020 21:51
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