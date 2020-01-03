Aleyna Tilki kırmızı seksi kıyafetiyle Instagramı salladı!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki kırmızı kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu. Genç şarkıcının yaptığı her paylaşım olay olurken, son paylaşımı da binlerce beğeni ve yorum aldı.

Aleyna Tilki dikkat çeken giyim tarzıyla her zaman gözleri üstüne çekmeyi başarıyor. Son olarak verdiği iddialı kıyafetiyle poz veren genç şarkıcı instagrama bomba gibi düştü.

Takipçileri fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yağdırdı. İşte o yorumlardan bazıları;

Öldüm! Cennet böyle güzel olmaz.

Sen ne kadar güzelsin prenses.

Sana kırmızı çok yakışıyor.

Bu ne güzellik alev alev.

Gözlerim kamaştı.

Bu kız bir afet bir afet.

Aleyna tilki yine tarzını konuşturmuşsun.

Kırmızı rengin en güzel durduğu insansın.

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde uzun süre alışveriş yapan Aleyna Tilki ‘ Tam bir alışveriş çılgınıyım. Her şey ilk bende olsun, bir kıyafeti ilk ben giyeyim istiyorum. Böyle bir takıntım var. Mesela dün 12 saat alışveriş yaptım’ şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

“Annem kızıyor”

Geç popçu çok fazla alışveriş yapması hakkında şu ifadeleri de kullandı.

“Bana kalsa beş saat devam ederim, ama mağazalar kapandı. Annem bir kumaş parçasına bu kadar yatırım yapma diye kızıyor.”