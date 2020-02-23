Aleyna Tilki'nin annesi ile Demet Akalın arasındaki gerilim büyüyor

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında bir takipçisi DM yoluyla kendisine yolladığı mesaja sert çıktı. Kızı ile ilgili yazılanlara sinirlenen Öztel, "Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı! Önce Demet denen teyze şimdi Aynur…" diyerek Akalın ile yeni bir polemiğin ateşini fitilledi.

Havva Öztel'in kendisi hakkında yaptığı bu açıklamaya sessiz kalmayan, "Teyze mi? Kendi ne anlamadım. Aleyna'nın bundan haberi var mı?"diyerek şaşkınlığını ifade etti.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki ile yakın dost olan Demet Akalın, neredeyse tüm özel günlerine Tilki'yi davet ediyordu. Bu olayın Aleyna Tilki ile Demet Akalın'ın ilişkisine ne yönde etkileyeceği merak ediliyor.