Aleyna Tilki'nin annesi ile Demet Akalın arasındaki gerilim büyüyor

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında bir takipçisi DM yoluyla kendisine yolladığı mesaja sert çıktı. Kızı ile ilgili yazılanlara sinirlenen Öztel, "Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı! Önce Demet denen teyze şimdi Aynur…" diyerek Akalın ile yeni bir polemiğin ateşini fitilledi.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki ile yakın dost olan Demet Akalın, neredeyse tüm özel günlerine Tilki'yi davet ediyordu. Bu olayın Aleyna Tilki ile Demet Akalın'ın ilişkisine ne yönde etkileyeceği merak ediliyor.