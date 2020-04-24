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Aleyna Tilki'nin annesinden ilginç benzetme; Kızını kime benzetti?

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, dünyaca ünlü Hint filmi 'Süperstar' filmini seyrederken, kızını, filmdeki İnsu karakterine benzetti.

24 Nisan 2020 Cuma 15:39
Aleyna Tilki'nin annesinden ilginç benzetme; Kızını kime benzetti?

Havva Öztel, Başrollerinde Aamir Khan'ın da yer aldığı filmi İzlerken, "Bana tanıdık geldi"  diyerek filmdeki İnsu karakterinin  kızıyla olan benzerliğini dile getirdi.  Filmi izlediği anları takipçileriyle paylaşan Öztel, sosyal medya hesabından filmden bir kareyi yayınlayarak "Insu da tıpkı benim kızım gibi hayal etti başardı" dedi.

Aleyna Tilki'nin annesinden ilginç benzetme; Kızını kime benzetti?

Eşi Mehmet Tilki'den 2017 yılında boşanan Öztel, iki kızı ile birlikte yaşıyor. Havva Öztel, Aleyna Tilki hakkındaki açıklamalarıyla sık sık gündeme  gelen  bir isim.  Aleyna Tilki şöhret olmadan önce bir okulda müdür yardımcısı olan Havva Öztel, şu anda kızının şöhreti sonrasında sahibi olduğu kız öğrenci yurdunu işletiyor. 

Aleyna Tilki'nin annesinden ilginç benzetme; Kızını kime benzetti?

Anahtar Kelimeler:
Aleyna TilkiHavva öztelAnnesiAamir Khan
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