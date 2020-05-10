Aleyna Tilki'nin kardeşi Serenay Sarıkaya taklidiyle sosyal medyayı salladı! Ayça Tilki Kimdir? Kaç yaşında?

Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki'nin Serenay Sarıkaya taklidi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Videonun bu kadar seyredilmesi, Ayça Tilki'nin de arama motorlarında bir anda yükselmesini sağladı. İşte Ayça Tilki hakkında bilinmeyenler.

Aleyna Tilki'nin kardeşi Serenay Sarıkaya taklidiyle sosyal medyayı salladı! Ayça Tilki Kimdir? Kaç yaşında?
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Serenay Sarıakya'nın geçtiğimiz  günlerde bir canlı yayına konuk oldu. Sarıkaya, konuşmaları sırasında çok fazla 'eee' deyince eski sevgilisi Kerem  Bürsin'e benzetildi ve sosyal medyada günlerce bu konu konuşuldu.  Aleyna Tilki'nin kardeşi AyçaTilki ise, bunu fırsata çevirerek Serenay Sarıkaya'nın bu konuşmasını taklit ettiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Serenay Sarıkaya'nın 'eee'lerini özellikle vurgulayan Ayça Tilki, bu videosuyla büyük beğeni topladı.   Video kısa sürede gündeme oturunca Ayça Tilki kimdir sorusu arama motorlarında bir anda zirveye oturdu.  

Aleyna Tilki'nin kardeşi Serenay Sarıkaya taklidiyle sosyal medyayı salladı! Ayça Tilki Kimdir? Kaç yaşında?


AYÇA TİLKİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? 

2015 yılının Ağustos ayında dünyaya gelen Ayça Tilki 14 yaşındadır.  Annesi Havva Tilki, babası ise Mehmet Tilki’dir. Havva Öztel, kendine ait bir kız yurdu işletiyor.  Mehmet Tilki ise askeriyede memur.  Çift 2018 yılında ayrıldı.  

aslen  Konya Seydişehirli olan ailenin küçük kızı Ayça, ünlü Youtuberlar Berk Coşkun ve Ecrin Su Çoban‘ın başrolü paylaştığı Masal Şatosu: Sihirli Davet adlı sinema filminin oyuncu kadrosunda yer aldı.  Ayça Tilki, bu filmle ilk oyunculuk deneyimine adım atmış oldu.  

İŞTE AYÇA TİLKİ'NİN SERENAY SARIAKYA TAKLİDİ: 
 

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 14:25

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