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Aleyna Tilki'ye hakaret şoku! Savcılık soruşturma başlattı

İstanbul Havalimanı’nda bir yolcu ile tartışan Aleyna Tilki hakkında yapılan şikayet üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 11:28
Aleyna Tilki'ye hakaret şoku! Savcılık soruşturma başlattı

Şarkıcı Aleyna Tilki 9 Ocak günü İtalya’ya gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı’nda aynı uçağa binecek olan Ünal A. ile isimli bir yolcu ile tartışmış ve Ünal A.'nın Tilki hakkından şikayette bulunacağını söylemesi üzerine bir de Havalimanı güvenlik görevlisiyle tartışmıştı.

Havalimanında yaşanan olayın ardından Aleyna Tilki polis merkezine götürülerek ifadesi alınmış ve İtalya'ya gitmekten vazgeçip evine dönmüştü. Tilki, sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklamada isim vermeden Ünal A.’nın üzerine yürüdüğünü ve şiddet görmekten korktuğu için kendisini koruduğunu açıklamıştı.

Yaşanan tartışma nedeniyle şarkıcı Aleyna Tilki'den şikayetçi olan Ünal A. şikayet dilekçesindeki ifadesinde bavulunu X-Ray cihazına koymak için sıra beklediği sırada Aleyna Tilki’nin sırayı beklemeden önüne geçip bavulunu cihaza koyduğu için uyardığını ve bu uyarı sonrası Tilki’nin kendisine dönerek küfür ettiğini ve “Seni buradan aldırırım” diye tehdit ettiğini söyledi. 

Güvenlik görevlisi Neslihan Ö. ise Tilki’yi durdurmaya çalıştığını ve o sırada Aleyna Tilki'nin kendisine de  hakaret ettiğinş öne sürerek şarkıcıdan şikayetçi oldu. Dilekçede belirtilen ifadeler doğrultusunda Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Aleyna Tilki hakkında, 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya konu suçların Uzlaştırma Bürosu’nun yetki alanına girmesinden dolayı uzlaşma isetenilen Tilki, taraflarla uzlaşarak anlaşmak istediğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Aleyna TilkiSoruşturmaIstanbul Havalimanı
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