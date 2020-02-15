Aleyna Tilki yeni şarkısının adını hayranları ile paylaştı

Aleyna Tilki, henüz sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Uzunca bir süredir yeni şarkılarını kamuoyuyla paylaşma konusunda adım atmak isteyen Tilki, yeni klibinin çekimlerinin başladığını kaydetti.
Yeni şarkısının ismi belli oldu
Çok sayıda hit şarkıya imza atan Tilki, 11 Şubat Pazartesi Instagram hesabı üzerinden yeni çıkacak şarkının adını takipçileriyle paylaştı. Tilki, yeni klip setinden özel fotoğraflar paylaştı ve hayranlarına seslenerek gelecek şarkının adını ‘’Yalan’’ olarak açıkladı.
Son Güncelleme: 15.02.2020 17:09