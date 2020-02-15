Aleyna Tilki yeni şarkısının adını hayranları ile paylaştı

Aleyna Tilki, henüz sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Uzunca bir süredir yeni şarkılarını kamuoyuyla paylaşma konusunda adım atmak isteyen Tilki, yeni klibinin çekimlerinin başladığını kaydetti.

Yeni klibi için yönetmen Yon Thomas ile çalışan Tilki, kısa süre önce yaptığı paylaşımda ‘’Biz hazırız, peki dünya hazır mı’’ diye paylaşmıştı.

Yeni şarkısının ismi belli oldu

Çok sayıda hit şarkıya imza atan Tilki, 11 Şubat Pazartesi Instagram hesabı üzerinden yeni çıkacak şarkının adını takipçileriyle paylaştı. Tilki, yeni klip setinden özel fotoğraflar paylaştı ve hayranlarına seslenerek gelecek şarkının adını ‘’Yalan’’ olarak açıkladı.