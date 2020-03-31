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Aleyna Tilki’nin ince belli fotoğrafına fotoşop iddası

Şarkıcı Aleyna Tilki’nin İnstagram’da paylaştığı fotoğrafındaki belini inceliği takipçilerinin gözünden kaçmadı. Yorumlarda fotoşop olduğu idda edildi. Aleyna Tilki ise şaşırtan bir cevapla çıktı takipçilerinin karşısına.

31 Mart 2020 Salı 16:42
Aleyna Tilki’nin ince belli fotoğrafına fotoşop iddası

Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan ünlüler, çareyi sosyal medyada buldular. Artık neredeyse bütün sosyal aktiviteler İnstagram ve Twitter paylaşımlarında yapılıyor.  Genç şarkıcı Aleyna Tilki de sosyal medyayı yoğun olarak kullanan isimlerden biri. 

Aleyna Tilki’nin ince belli fotoğrafına fotoşop iddası

Aleyna Tilki’nin son paylaştığı fotoğrafta belinin çok ince görünmesi üzerine takipçilerinin kafasında soru işareti oluşturdu.  Aleyna Tilki, yorumlarda bunu dile getiren takipçilerine, kendi üslubuyla cevap verdi. Genç şarkıcı, “belimi incelteceğim diye yatağı yamultmuşsun” şeklinde gelen yorumlara; “Aynaya bakınca ben de gerçek olduğuma inanamıyorum” cevabını vererek tarzını konuşturdu.

Aleyna Tilki’nin ince belli fotoğrafına fotoşop iddası

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