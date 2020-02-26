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Aleyna Tilki'nin yeni single kapağındaki fotoğrafı paylaştı!

Aleyna Tilki yeni single şarkısının kapağındaki fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Tilki bu paylaşımında Yalan adlı şarkıda giyeceği kıyafetiyle de gündem oldu.

26 Şubat 2020 Çarşamba 16:52
Aleyna Tilki'nin yeni single kapağındaki fotoğrafı paylaştı!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki yeni şarkısıyla müzik piyasasında yeniden gündem olmak istiyor. Aleyna Tilki yeni çıkaracağı şarkıyı sosyal medya hesabından açıkladı. Tilki Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Yalan adlı şarkısının single kapak fotoğrafını paylaştı ve “27 Şubat’ta geliyor, hazır mısınız?” dedi.

Aleyna Tilki’nin bu pozu için çok büyük paraları gözden çıkardığı öğrenildi. Ünlü şarkıcı şorta 3500 TL, çizmelerine de 5500 TL ödedi ve bu kıyafeti almak için İtalya Milano’ya gitti. Aleyna Tilki bu kıyafet için uçak bileti ve konaklama dahil toplam 30 bin TL ödedi.

Son Güncelleme: 26.02.2020 16:52
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