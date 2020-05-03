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Ali Sunal babasını anlattı; Kemal Sunalın 'En özel'i neydi?

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuştu. Babasılya ilgili en özel detayları anlatan Ali Sunal, 'keşkelerin var mı' diye soran sunuculara 'keşke o uçağa binmeseydik' dedi.

03 Mayıs 2020 Pazar 18:17
Ali Sunal babasını anlattı; Kemal Sunalın 'En özel'i neydi?

Karantina günlerini eşi ve kızı ile birlikte geçiren Ali Sunal, 2. Sayfa programından Müge ve Gülşen'e konuştu. samimi itiraflarda bulunan Ali Sunal, babasının tam bir halk kahramanı olduğunu dile getirdi.  Ali Sunal; "Babama burada kötü bir şey söylesek kaç kişiyi karşımıza alırız düşünebiliyor musunuz? Ama bu durum benim açımdan çok kolay değil çünkü özlem daha da artıyor" İfadelerini kullandı.   

Ali Sunal babasını anlattı; Kemal Sunalın 'Özel'i neydi?

Babsından bahsederken Kemal Sunal'ın bir anısını dile getiren Ali Sunal, ''Babam bir gün arkadaşlarıyla konsere gitmiş. Genç bir arkadaş gelmiş yanına 'siz burada ne yapıyorsunuz' diye sormuş. Babam da 'neden' karşılığını vermiş. O da 'siz halk kahramanısınız' demiş. Babam 'peki buradakiler kim' diye sorunca genç 'halk' demiş.''  diyerek, insanların Kemal Sunal'ı nasıl sevdiğine bir örnek verdi.  

Ali Sunal babasını anlattı; Kemal Sunalın 'Özel'i neydi?
''Keşkelerin var mı?'' sorusuna Ali Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde sanatçı arkadaşlarıyla birlikte Trabzon'a giderken bindiği uçakta, kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kemal Sunal için "Hayatımda keşke demeyi hiç sevmem hatta kimsenin bu şekilde yaşamasını da istemem ama bazen 'keşke o uçağa binmeseydik'' diyorum şeklinde cevap verdi.  Sunal sözlerine ''Ama bununla yaşamam mümkün değil. O zaman kızıma karşı bu kadar güler yüzlü olamam böyle bir lüksüm yok" diye devam etti.  

Ali Sunal babasını anlattı; Kemal Sunalın 'Özel'i neydi?

Babasıyla ilgili çok özel bir detaydan da bahseden Ali Sunal, "Babamın bir çekmecesi vardı kitlerdi orayı. Ama kilidi görseniz değsen açılacak. Ama hiç ellemezdik. Tabii vefatından bir süre sonra orayı açtık. Bir sürü şey çıktı. Koleksiyon yapmayı severdi, biriktirdiği bir şeyler çıktı. Onun dışında Amerika'dan gelen bir mektup vardı. İngilizce yazılmıştı. Mektupta şöyle diyordu, 'Seni hiç tanımıyorum. Filmlerdeki hiçbir şeyi anlamıyorum ama seni izliyorum ve bu beni çok mutlu ediyor' dedi.'' diyerek, Kemal Sunal'ın dünyanın öbür ucundan hayranlarının olduğunu da dile getirdi.  
 

Son Güncelleme: 03.05.2020 18:19
Anahtar Kelimeler:
Ali SunalKemal SunalözelInek şaban
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