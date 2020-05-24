Ali Uğur Akbaş'ın eski karısı Gülbin Vardar'dan Yeliz Yeşilmen'e zehir zemberek sözler!



Erol Köse tarafından 'Timsah gözyaşları' diye itham edilen Yeliz Yeşilmen'e, kocasının eski karısı Gülbin Vardar da ağır ithamlarda bulundu. Uçankuş Tv'de yayınlanan Pazar magazin programına telefonla Katılan Gülbin Vardar, ''Yeliz Yeşilmen benim yuvamı yıktı' diyerek sert suçlamalarda bulundu.

Gülbin Vardar, Yeliz Yeşilmen hakkında ''Ben de şiddet gördüm ama mücadele ettim. Benim mutlu bir evliliğim vardı. Yeliz Yeşilmen yuvamı yıktı. Yeliz yeşilmen benden önce de yuva yıktı. Ceyhun Başaran'ı da karısından ayırdı. Ceyhun benim arkadaşım. Üstelik Yeliz Yeşilmen, Ceyhun'la birlikteyken benim eski kocamla aşk yaşamaya başladı.'' Şeklinde konuştu.



