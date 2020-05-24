Ali Uğur Akbaş'ın eski karısı Gülbin Vardar'dan Yeliz Yeşilmen'e zehir zemberek sözler!

Mhp Çukurova belediye başkan adayı Ali Uğur Akbaş ile evli olan ve dün instagram hesabından ağlayarak 'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diye video paylaşan Yeliz Yeşilmen'e tepkiler çığ gibi büyüyor.

Ali Uğur Akbaş'ın eski karısı Gülbin Vardar'dan Yeliz Yeşilmen'e zehir zemberek sözler!
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Erol Köse tarafından 'Timsah gözyaşları' diye itham edilen Yeliz Yeşilmen'e, kocasının  eski karısı Gülbin Vardar da ağır ithamlarda bulundu. Uçankuş Tv'de yayınlanan Pazar magazin programına telefonla Katılan Gülbin Vardar, ''Yeliz Yeşilmen benim yuvamı yıktı' diyerek sert suçlamalarda bulundu. 

Ali Uğur Akbaş'ın eski karısı Gülbin Vardar'dan Yeliz Yeşilmen'e zehir zemberek sözler!

Gülbin Vardar, Yeliz Yeşilmen hakkında ''Ben de şiddet gördüm ama mücadele ettim.  Benim mutlu bir evliliğim vardı.  Yeliz Yeşilmen yuvamı yıktı.  Yeliz yeşilmen benden önce de yuva yıktı.  Ceyhun Başaran'ı da karısından ayırdı. Ceyhun benim  arkadaşım. Üstelik Yeliz Yeşilmen, Ceyhun'la birlikteyken benim eski kocamla aşk yaşamaya başladı.'' Şeklinde konuştu.  

Ali Uğur Akbaş'ın eski karısı Gülbin Vardar'dan Yeliz Yeşilmen'e zehir zemberek sözler!
 


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