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Alişan iddialara yanıt verdi: Doktora gideceğiz

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşına giren Alişan'ın, doğum gününü 'ikinci çocuk' haberiyle kutlayan Okan Kurt'un paylaşımından sonra magazin gündemi karışmıştı. Alişan, ikinci çocuk iddiasına yanıt verdi.

21 Haziran 2020 Pazar 21:06
Alişan iddialara yanıt verdi: Doktora gideceğiz
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2018 yılında Buse Varol ile dünya evine giren şarkıcı Alişan, geçtiğimiz yıl oğulları Burak’ı kucaklarına aldı. Alişan’ın doğum gününü kutlayan çiftin yakın arkadaşı Okan Kurt’un paylaşımı ise akıllara Alişan ikinci kez baba mı oluyor sorusunu getirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alişan, ikinci çocuğu düşündüklerini ve ilerleyen günlerde durum kesinleştiğinde güzel haberi herkesle paylaşacağı dile getirdi.

2.sayfa programında konuşan Alişan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:


‘’İkinci çocuğu istediğimizi herkes biliyor. Önümüzdeki hafta doktora gidip, hamilelik durumunu öğreneceğiz. İnşallah böyle bir şey varsa duyuracağız. Neden saklayalım? Dedi.

Alişan, Okan Kurt’un paylaşımıyla ilgili de onu arayarak yazdığını değiştirmesini istediğini, sözlerinin yanlış anlaşılabileceğini ifade ettiğini söyledi.

Okan Kurt, Alişan’ın doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:

‘’Doğum günün kutlu olsun Alişan Bey. Sen 65 olunca, Burki 20 yaşında olacak inşallah. Yeni yaşında ikinci evladın sana en büyük hediye. Rabbim evlatlarını ve güzel kalpli eşini sana bağışlasın.’’


Son Güncelleme: 21.06.2020 21:06
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