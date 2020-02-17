Alişan ve Buse Tektaş'ın oğlu Burak'ın doğum günü partisi

2018 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Alian ve Buse Varol, evlendikten kısa bir süre sonra müjdeli haberi vererek bir bebek beklediklerini açıklamıştı. Geçtiğimiz 2019 yılında dünyaya gelen oğulları Burak, önceki gün düzenlenen bir parti ile 1 yaşına girdi.

Alişan ve Buse Tektaş çifti, Maçka'da evlendikleri otelde oğulları için Mickey Mouse temalı bir doğum günü partisi organize etti. Mekan partiye gelen küçük çocuklar düşünülerek oyun bahçesine dönüştürdü; oyun alanları, kaydırak, langırt, boğa güreşi ve animatörler yer aldı. Partiye gelen bazı davetliler, “Alişan oğluna değil, kendine parti düzenlemiş” diye espri yaptı.

Alişan ve Buse Tektaş çifti sahneye çıktı ve oğulları için yaptıkları şarkıyı seslendirdi. Burak'ın doğum günü partisine baştave sevgilisi Okan Kurt olmak üzere; Çağla Şikel, Gizem-Hakan Hatipoğlu katıldı. Ünlü popçu Demet Akalın, yeğenim dediği Burak'a beşi bir arada takmakla kalmadı, dadısı Maria’ya tektaş armağan etti. Gelen bu hediyeye şaşıran Miria, Akalın'a defalarca teşekkür etti.

Partiye katılan Çağla Şikel, özel hayatı ile ilgili açıklama yaparak şunları söyledi: “Babamın ölümünden sonra hayatım daha farklı oldu. Bir erkek için üzülmenin çok boş olduğunu anladım. Tabii ki gençtik, aşık olduk, üzüldük. Hepsi birer tecrübeydi. Yaşadığım tüm kötü anılara teşekkür etmeyi öğrendim. Kimsenin hayatıma dahil olmasını istemiyorum. Zaten çok az kişiyle görüşmeye karar verdim. Bu dakikadan sonra herhangi bir aşk yaşamam. Hoşlandım diye beraber olamam. Biriyle el ele çıkmak için büyük aşk lazım.”

Ünlü popçu Demet Akalın basın mensuplarına, “Alişan, Kylie Jenner’ın kızı Stormy’nin partisini gölgede bırakmış. Benim seneye bunu geçmem lazım” dedi. Demet Akalın geçtiğimiz haftalarda kızı Hira’ya 6. yaş günü hediyesi olarak 270 bin TL değerinde VİP minibüs aldığı haberleriyle gündeme gelmişti.

