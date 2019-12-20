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Alişan'dan sünnet fotoğrafı açıklaması

Şarkıcı Alişan,sosyal medyada dolaşan sünnet fotoğrafında Bülent Ersoy olması sosyal medyayı sallamıştı. Şarkıcı açıklama yaparak konuya açıklık getirdi.

20 Aralık 2019 Cuma 16:18
Alişan'dan sünnet fotoğrafı açıklaması

Ünlü şarkıcı Alişan'ın sosyal medyaya düşen sünnet fotoğrafında babasının ve akrabalarının yanına süpriz bir isim olarak Diva Bülent Ersoy'un olması dikkatleri çekti.

Alişan'dan sünnet fotoğrafı açıklaması ile ilgili görsel sonucu

Sosyal medya bazı kullanıcılar fotoğrafı Alişan'ın sünnet düğünü olarak yorumladığı için şarkıcı açıklama yapmak zorunda kaldı ve son noktayı koydu. Alişan fotoğrafın çekildiği günü şu sözlerle anlattı: “O benim sünnetim değildi. Bülent Ersoy yardıma muhtaç 50 çocuğu sünnet ettiriyormuş. Kemal Özkan, annemle babamı davet etmiş.”

Son Güncelleme: 20.12.2019 16:18
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