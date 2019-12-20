Alişan'dan sünnet fotoğrafı açıklaması

Ünlü şarkıcı Alişan'ın sosyal medyaya düşen sünnet fotoğrafında babasının ve akrabalarının yanına süpriz bir isim olarak Diva Bülent Ersoy'un olması dikkatleri çekti.

Sosyal medya bazı kullanıcılar fotoğrafı Alişan'ın sünnet düğünü olarak yorumladığı için şarkıcı açıklama yapmak zorunda kaldı ve son noktayı koydu. Alişan fotoğrafın çekildiği günü şu sözlerle anlattı: “O benim sünnetim değildi. Bülent Ersoy yardıma muhtaç 50 çocuğu sünnet ettiriyormuş. Kemal Özkan, annemle babamı davet etmiş.”