Almeda Abazi evlilik müessesesini Osho'nun sözleriyle savundu

Almeda Abazi, sosyal medyada evliliği kötüleyenlere, meşhur Hintli guru va yazar Osho'nun klasik bir aforizması ile cevap verdi. Oyuncu Tolgahan Sayışman ile mutlu bir evliliği ve bir de oğlu olan Abazi, Osho’nun sözlerini “evlilik hakkında atıp tutanlar için”notuyla paylaştı.

Abazi, sosyal medya hesabından Osho’nun “Sevgi evlilik tarafından yok edilmez. Sevgi nasıl sevileceğini bilmeyen insanlar tarafından yok edilir.” sözlerini paylaşarak, “Noktayı koymuş. Bilmeyenler, evliliğe atıp duranlar için” notunu ekledi.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2020, 08:19