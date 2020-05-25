Almeda Abazi'nin isyanı; 'Tolgahan sürekli konsol oynuyor ve çok dağınık!'

Kanal D ekranlarında yayınlana 2. sayfa programına online olarak katılan ALmeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çifti, canlı yayında birbirlariyle tatlı bir atışma içine girdiler. Ünlü çift karantina günlerinin nasıl geçtiğini canlı yayında anlattı.

Almeda Abazi'nin isyanı; 'Tolgahan sürekli konsol oynuyor ve çok dağınık!'
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2017 yılında hayatlarını birleştiren ve 2019 yılında oğulları Efecan'ı kucaklarına alan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, canlı yayında seyirciye keyifli anlar yaşattılar. 
Tolgahan Sayışman'ın oyun tutkusundan şikayet eden Almeda Abazi "Tolgahan bütün gün konsol oynuyor, baktım bırakmıyor vazgeçtim ve katları ayırdım" diye konuştu. Almeda'nın durumu abarttığını söyleyen Sayışman  ise, "Evde kendine ait takılabileceği bir sürü alan var aslında" diyerek kendisini savundu.

Almeda Abazi'nin isyanı; 'Tolgahan sürekli konsol oynuyor ve çok dağınık!'
Konu dağınıklık olunca bu sefer de Tolgahan Sayışman, "Evimiz zaten çok tertipli ancak koltuğun kenarına çay bardağı bile koysam Almeda ortalığı yıkar" diyerek Almeda'yı şikayet etti. Hemen konuya  giren Almeda Abazi ise, "Tolgahan o kadar dağınık ki ben böyle bir şey görmedim. Bir tişört denese onu oraya çıkartıp bırakır" diye konuştu.

Almeda Abazi'nin isyanı; 'Tolgahan sürekli konsol oynuyor ve çok dağınık!'
Evdeki iş dağılımını "Tolgahan oyun oynar, Efe ile oynar ama o kadar" diyerek analtan ALmeda Abazi, canblı yayın için kimin daha önce hazırlandığı sorusuna "Her şeyden şikayet etmiş gibi oldum ama ben 5 dakikada hazırlandım. Tolgahan daha geç hazırlandı. Zaten saçını yapmak için banyoya giriyor, her yer yapış yapış saç spreyi oluyor.'' diye cevaplarken, Tolgahan Sayışman da "Almeda abartıyor. Kendisini bir görseniz hazırlanması 1 saat 15 dakika sürmüştür belki de" diyerek suçu eşinin  üstüne attı. Tüm bu tatlı atışmalara rağmen ünlü çift, canlı yayın süresince birbirlerine aşk dolu gözlerle bakıp, sık sık birbirlerinin yanaklarına küçük öpücükler kondurmayı da ihmal etmediler. 

Almeda Abazi'nin isyanı; 'Tolgahan sürekli konsol oynuyor ve çok dağınık!'


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