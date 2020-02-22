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Alp Navruz Aslışah Alkoçlar ile neden ayrıldığını açıkladı

Oyuncu Alp Navruz, önceki gece bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

22 Şubat 2020 Cumartesi 15:16
Alp Navruz Aslışah Alkoçlar ile neden ayrıldığını açıkladı

Oyuncu Alp Navruz ile Aslışah Alkoçlar çifti, geçtiğimiz haftalarda ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Çiftin ayrılık nedeni ise Navruz'un başrolü olduğu Zümrüdüanka dizisinin çekimleri için Kapadokya'da bulunup sevgilisi Aslışah Alkoçlara zaman ayıramamasıydı. 

alp

Önceki akşam Yeniköy'de bir mekan çıkışı objektiflere takılan oyuncu Alp Navruz, sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ile ayrıldığı konuşulan Alp Navruz çıkan haberlere son noktayı koydu ve "Aslışah ile birbirimizi tanımaya çalıştık ama olmadı. Başka bir sebebi yok karşılıklı anlaşarak ayrılmış olduk" dedi.

alp

Anahtar Kelimeler:
AşkZümrüdüankaAçıklamaAslışah AlkoçlarAlp NavruzYeniköyAyrılma
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