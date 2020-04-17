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Alper Kul, saçlı haliyle sosyal medyada gündem oldu

Ünlü komedyen Alper Kul sosyal medyayı salladı. Alper Kul karantina günlerinde sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Oyuncu son paylaşımıyla herkesi şaşırttı. İşte ünlü komedyenin şaşırtan paylaşımı…

17 Nisan 2020 Cuma 13:43
Alper Kul, saçlı haliyle sosyal medyada gündem oldu

Alper Kul, saçlı haliyle sosyal medyada gündem oldu

Güldür Güldür Show’un komedyenlerinden Alper Kul, karantina günlerinde takipçilerini güldürmeye devam ediyor. Kul, son olarak TBT modasına uydu ve Kınalı Kar dizisinde yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

Korona virüs salgını nedeniyle eşiyle birlikte evde kalan Alper Pul, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çekti. Kul, eğlenceli videolar çekerek bu zor günlerde biraz olsun yüzleri güldürmeye çalışıyor. Alper Kul, yıllar önce Kınalı Kar dizisinde yer almış ve bu diziden bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa Alper Kul saçlı hali görenleri şaşırtırken, ünlü komedyen fotoğrafı şu sözlerle paylaştı:

“Kınalı Kar adlı dizide Alper Kul'la birlikte oynadığımız bir sahne. Yıl 2001. Ben sonrasında dramalara devam ederken, Alper kafasındaki peruğu çıkarıp şansını komedilerde denedi. Yolu açık olsun, iyi insandır. Arpamı, yulafımı hiç eksik etmedi.”

Alper Kul’un bıyıklı ve saçlı hali sosyal medyada gündem oldu.

Alper Kul saçlı fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı - Bursa Hakimiyet

Son Güncelleme: 17.04.2020 13:43
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