Altan Erkekli’nin borcu bitmedi

Nişantaşı’nda görüntülenen Altan Erkekli, uzun süredir Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmadığını işlerin olmadığı için de maddi kayıplar yaşadığını belirtti. Kredi ile aldığı evinin taksitlerinin bitmediğini ifade eden ünlü oyuncu, “Bütün sanatçıların bir eli yağda bir eli balda değil ki. Ben de hala evim için taksit ödüyorum. Tek bir tane evim var, o kadar. Ödediğim vergiler var, çocuğumun okulu var. Biz bu dönemde maddi kayıplar yaşadık. Dizi çekilmeyince para alamıyorsun, zorlanıyorsun tabii ki’’ diye konuştu.

‘’Herkes trilyonlar kazanmıyor, namusumuzla işler yaptık, ayakta kalmaya çalıştık’’ diye belirten Erkekli, kimsenin malında mülkünde gözünün olmadığını haksız bir şey edinmediğini ve çocuklara namuslu bir soyadı bırakmak istediğini dile getirdi.