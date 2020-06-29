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Amerikalı Jessica Simpson verdiği kiloları ile takipçilerini şaşırttı!

Hamilelik döneminde aldığı kilolar sebebiyle 108 kiloya kadar çıkan 40 yaşına girecek olan Amerikalı Ünlü Şarkıcı Jessica Simpson şimdilerde 63 kiloya düştü. Zayıf hallerini paylaşan ünlü şarkıcı takipçilerini hem şaşırttı hemde kilo vermeleri konusunda cesaretlendirdi.

29 Haziran 2020 Pazartesi 22:37
Amerikalı Jessica Simpson verdiği kiloları ile takipçilerini şaşırttı!
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1990 yılların sonuna doğru şöhret olan Amerikalı ünlü şarkıcı Jessica Simpson hamileleği döneminde 108 kiloya çıkmıştı.Ve buna bağlı olarak sağlık sorunları yaşamayada başlamıştı.

Şu anda 39 yaşında olan ünlü şarkıcı önümüzdeki hafta da 40. yaş gününü kutlamaya hazırlanıyor.

40. yaş gününü kutlamadan önce takipçileri ile son 30'lu yaşlarım diye yaptığı paylaşım ile takipçilerinden alkış almayı başladı.


Ünlü Şarkıcı 3. çocuğuna hamile olduğu dönemlerde 108 kiloya kadar çıkmıştı. Fakat doğumunundan sonra sıkı çalışmaları il 63 kiloya kadar inen Jessica Simpson formuna kavuşmuştu.

Zor bir hamilelik süreci geçiren ünlü şarkıcı yaşadığı sıkıntıları takipçileri ile paylaşmıştı.

Ayrıca Jessica Simpson doğumundan sonra eski formuna kavuşmak için çok sıkı çalıştığını dile getirmiş ve zoru seçtiğini çok çalıştığını vurgulamıştı.


Son Güncelleme: 29.06.2020 22:37
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