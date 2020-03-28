Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout'dan şaşırtıcı ''Ayet-el Kürsi'' tilaveti:

"Bu kadar popüler olacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Dünyanın her yerinden 'meşhur oldun, çok güzel okuyorsun' diye mesajlar alıyorum. Hâlâ taklit aşamasındayım. Alıntıların hepsi, okuma tekniklerine çok hayran olduğum Muhammed Sıddık El-Minshawi tarzında." diyen Grout, "Kur'an'ı keşfetmek ya da dinlemek isteyen herkes için'ın erişilebilir" olduğunu göstermek istedim".diye de ekledi.

Jennifer Grout, yaptığı paylaşımda; Âyete'l-kürsî'yi okuduğumdan sonra merak eden herkes için, evet, ben Müslümanım; 2013'te Fas'ta İslam'ı kabul ettim. Kısa bir süre önce 5 vakit namaz kılmaya başladım. Ayrıca bu yıl Ramazan ayında oruç tutmayı planlıyorum ve Ramazan'ı dört gözle bekliyorum'' ifadelerini kullandı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda olumlu eleştiriler kadar bazı olumsuz eleştiriler de aldığını belirten ünlü şarkıcı Grout, "Benim şarkı söylemem ve başı açık Kuran'dan ayet okumam İslam'ın ilkelerine aykırı olduğunu söyleyenler oldu. Olumlu yorumlardan daha çok olumsuz yorumlar beni etkilemedi desem yalan olur. Ama yine de eleştirilere önyargıdan uzak, saygıyla karşılıyorum." dedi.

İşte Jennifer Grout'un Ayet-el Kürsi tilaveti:

