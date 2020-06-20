Angelina Jolie, boşanmanın ardından ilk kez konuştu

ABD’li oyuncu Angelina Jolie, aktör eşi Brad Pitt’le ayrılığına dair ilk kez konuştu. Jolie, bu olay yaratan ayrılıkları için ‘’ Ayrılmamız ailemizin sağlığı için gerekli ve doğru bir karardı’’ dedi.

Vogue dergisinde yer alan bilgilere göre, Brad Pitt ile boşanma sürecinde sessiz kalmasının medya tarafından çarpıtıldığını ve çocuklarının yalan haberlere maruz bırakıldığını anlatan Jolie, şunları aktardı:

‘’Ailemin iyiliği için ayrılma kararı aldım. Bu çocuklarımın sağlığı ve iyiliği için doğru bir karardı. Medya bu süreçteki sessizliğimden faydalanarak çocuklarımı yalan haberlere maruz bıraktılar. Çocuklarıma sık sık kendi doğrularını yalnızca kendilerinin bildiğini hatırlattım’’ dedi.

2 yıl evli kalan ve 2019 yılında boşanan Angelina Jolie&Brad Pitt çiftinin altı çocuğu bulunuyor. Boşandıkları süreçte velayet için büyük problem yaşayan çift, şimdilerde bu sorunu çözmelerinin ardından birbirlerine 10 dakikalık mesafede yaşıyor.