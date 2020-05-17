'Annemi babam öldürdü' diyen Dilan Polat'tan yeni paylaşım: Babamın beyninde tümör vardı bilinçli dahi olmadı!



Doğum fotoğrafçısı olarak tanınan Dilan Polat, , 17 yıl önce annesinin babası tarafından öldürüldüğünü söyleyerek isyan etti. Polat, günlerdir hem şantaj, hem de tehdit edildiğini belirterek, "Babam annemi öldürdü ama bunu şantaj yapıp, 'senin annen şöyle böyle bunu haberlere vereceğim, magazine vereceğim' diyerek kimsenin canını yakamazsınız. Gereken yerlere de şikayette bulundum. Bu kez bulunacağına inanıyorum" Polat'ın göz yaşları içerisinde çektiği bu video bir anda sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde üst sıralara yerleşti.

Dilan Polat bu açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda, babsının bunu bilinçli yapöadığını, beyninde tümör olduğunu ve adli raporlarının bulunduğunu beyan ederek, babasına yapılan suçlamaları da bertaraf etmek istedi. Polat yaptığı paylaşımda "Birinin ölümünden alçakça iftira atmak alçakların işidir. Benim babam ve annem birbirlerine çok aşıklardı. Babamın beyninde tümör vardı bilinçli dahi olmadı. Adli raporları dahi vardı. Düşmez kalkmaz Allah'tır. Allah çok büyük iftira atanları Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

