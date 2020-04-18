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Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'a böbrek nakli önerildi!

Gezeegen Mehemt'in programına telefonla katılan Ferdi Tayfur, koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

18 Nisan 2020 Cumartesi 20:30
Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'a böbrek nakli önerildi!

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, Sağlık bakanlığı ve bilim kurulunun kararlarını kastederek "Bu kurallara uymalıyız. Evde kalmalıyız. Zaman bir araya gelme zamanı. Kitap okumalıyız, müzik dinlemeliyiz. Kendimizi de dinlemeliyiz." ifadelerini kullandı.  

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'a böbrek nakli önerildi!

 Sağlık durumundan da bahseden 74 yaşındaki büyük usta;  "Böbreklerimde rahatsızlık vardı. Bu rahatsızlığım ilerlemiş, farkında değildim. Bir gün tansiyonum 18'e çıktı. Derhal doktora götürdüler beni. Problemi öyle öğrendim. Birkaç defa nefes darlığı geçirdim. Direkt hastaneye gittim. Doktor arkadaşım diyalize bağlanmam gerektiği söylendi. İlk başta korktum ama şimdi diyalize giriyorum ve gayet iyiyim. Böbrek nakli öneriyorlar. Bununla ilgili bir girişimde henüz bulunmadım." diyerek hayranlarına bilgi verdi.  

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'a böbrek nakli önerildi!

Anahtar Kelimeler:
Ferdi TayfurBöbrekDiyaliz
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