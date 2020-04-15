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Aras Bulut İynemli'den Neymar'a teşekkür gecikmedi

Geçtiğimiz günlerde, Aras Bulut İynemli’nin Memo karakterini canlandırdığı ‘7. Koğuştaki Mucize' filmi hakkındaki beğenisini İnstagram hesabından paylaşan Neymar'a Aras Bulut İynemli'den teşekkür geldi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 19:37
Aras Bulut İynemli'den Neymar'a teşekkür gecikmedi

2019’un en çok izlenen Türk filmi olan ‘7. Koğuştaki Mucize' filmini Netflix'ten seyreden Paris Saint Geramin'in yıldızı  Neymar, “Çocuğu olanlar bu filmi izledikten sonraki duygumu daha iyi anlar. İnanılmaz güzel bir film, izlerken çocuklar gibi hüngür hüngür ağladım”  diyerek beğenisini takipçileriyle paylaşmıştı.  

Aras Bulut İynemli'den Neyma'a teşekkür gecikmedi

7. Koğuştaki Mucize’nin Memo'su Aras Bulut İynemli, Brezilyalı yıldıza İnstagram üzerinden teşekkür etti. Neymar’ın paylaşımının ekran görüntüsünü kendi hesabından paylaşan İynemli, “Teşekkürler, umut her zaman sevgi ve sağlıkta” dedi.

Aras Bulut İynemli'den Neyma'a teşekkür gecikmedi

Son Güncelleme: 15.04.2020 22:23
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7. Koğuştaki MucizeAras Bulut İynemliNeymarTeşekkür
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