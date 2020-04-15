Aras Bulut İynemli'den Neymar'a teşekkür gecikmedi

2019’un en çok izlenen Türk filmi olan ‘7. Koğuştaki Mucize' filmini Netflix'ten seyreden Paris Saint Geramin'in yıldızı Neymar, “Çocuğu olanlar bu filmi izledikten sonraki duygumu daha iyi anlar. İnanılmaz güzel bir film, izlerken çocuklar gibi hüngür hüngür ağladım” diyerek beğenisini takipçileriyle paylaşmıştı.

7. Koğuştaki Mucize’nin Memo'su Aras Bulut İynemli, Brezilyalı yıldıza İnstagram üzerinden teşekkür etti. Neymar’ın paylaşımının ekran görüntüsünü kendi hesabından paylaşan İynemli, “Teşekkürler, umut her zaman sevgi ve sağlıkta” dedi.