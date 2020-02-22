Arda Kural yıllar sonra setlere dönüyor

2000'li yılların başında yerli Leonardo Di Caprio lakabıyla tanınan Arda Kural, yakışıklılığı ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Kural, bu parlak döneminde bir anda sağlık sorunlarıyla gündeme gelmeye başlamıştı. Zor günler geçiren yakışıklı oyuncu, çok sevdiği mesleğini bırakmak zorunda kalmıştı.

Geçtiğimiz 2018 yılında sağlık sorunlarının düzeldiğini ve zor günleri atlattığını açıklayan Arda Kural, şu sıralarlere dönmeye hazırlanıyor. TRT 1'in absürt komedi dizisi'ın kadrosuna katılan Kural, yıllar sonra setlere geri dönerek seyircisiyle buluşmanın heyecanını yaşıyor.

Dizinin yönetmeni Osman Nail Doğan, sosyal medya hesabında "Hoş geldin Arda Kural :)" notuyla Tutanamayanlar'ın kadrosuna dahil olduğunu duyurdu. Arda Kurali bundan sonra her Salı akşamı Doğu Demirkol, Zafer Algöz, Ece Ceşmioğlu gibi isimlerinde yer aldığı Tutanamayanlar dizisiyle ekranlara gelecek.