Arda'nın hamile eşi Aslıhan Doğan; 'Gerekirse doğuma tek başıma giderim, onları tehlikeye atamam'

İkinci çocuğuna hamile olan Aslıhan Doğan, "6,5 aya yaklaştı hamileliğim 4,5 kilo aldım. Bugünlerden önce hep spor yapıyordum. Karantina başlayınca ev hareketleriyle devam etmek zorunda kaldım.Hamza'da nasıl 8 kilo aldıysam bunu da öyle bitiririm gibi geliyor. Ben dikkat ediyorum ama özel bir menüm yok." diyerek hamilelik süreciyle ilgili bilgi verdi.

Karantina sırasında hastanelerdekibirimlerinin nasıl çalıştığını bilmediğini ifade eden Doğan; "Hastanelerdeki doğum koşulları hiçbirimiz bilmiyoruz. Arda inşallah yanımda olur. Benim gönlümden geçen çekirdek ailemin yanımda olması. Bu süreç bu şekilde devam ederse kimsenin sağlığını riske atmaya gerek yok. Gerekirse kendi başıma girer, ikinci çocuğumu sağlıklı bir şekilde kucağıma alırım." diye ifade etti.

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın esşi Aslıhan doğan, geçtiğimiz günlerde evliliklerinin sarsıldığı hakkında çıkan haberler hakkındaysa; "Ben hiçbir evlilik 4x4'lük değil demiştim. Sanki kendi evliliğim 4x4'lük değilmiş gibi manşetler atıldı. Çok şükür benim güzel bir evliliğim var." diyerek dedikoduları haksız çıkardı.



