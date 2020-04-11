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Arda'nın hamile eşi Aslıhan Doğan; 'Gerekirse doğuma tek başıma giderim, onları tehlikeye atamam'

Bir magazin programına görüntülü bağlanarak kısa bir röportaj veren Aslıhan Doğan, hakkında merak edilenleri anlattı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 14:18
Arda'nın hamile eşi Aslıhan Doğan; 'Gerekirse doğuma tek başıma giderim, onları tehlikeye atamam'

İkinci çocuğuna hamile olan Aslıhan Doğan, "6,5 aya yaklaştı hamileliğim 4,5 kilo aldım. Bugünlerden önce hep spor yapıyordum. Karantina başlayınca ev hareketleriyle devam etmek zorunda kaldım.Hamza'da nasıl 8 kilo aldıysam bunu da öyle bitiririm gibi geliyor. Ben dikkat ediyorum ama özel bir menüm yok." diyerek hamilelik süreciyle ilgili bilgi verdi.  

Arda Turan'ın hamile eşi Aslıhan Doğan; 'gerekirse Doğuma tek başıma giderim'

Karantina sırasında hastanelerdeki doğum birimlerinin  nasıl çalıştığını bilmediğini ifade eden  Doğan; "Hastanelerdeki doğum koşulları hiçbirimiz bilmiyoruz. Arda inşallah yanımda olur. Benim gönlümden geçen çekirdek ailemin yanımda olması. Bu süreç bu şekilde devam ederse kimsenin sağlığını riske atmaya gerek yok. Gerekirse kendi başıma girer, ikinci çocuğumu sağlıklı bir şekilde kucağıma alırım." diye ifade etti.  

Arda Turan'ın hamile eşi Aslıhan Doğan; 'gerekirse Doğuma tek başıma giderim'

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın esşi Aslıhan  doğan, geçtiğimiz günlerde evliliklerinin sarsıldığı hakkında çıkan haberler hakkındaysa; "Ben hiçbir evlilik 4x4'lük değil demiştim. Sanki kendi evliliğim 4x4'lük değilmiş gibi manşetler atıldı. Çok şükür benim güzel bir evliliğim var." diyerek dedikoduları haksız çıkardı.  

Arda Turan'ın hamile eşi Aslıhan Doğan; 'gerekirse Doğuma tek başıma giderim'
 

Son Güncelleme: 11.04.2020 14:20
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Arda TuranHamileDoğumAslıhan Doğan
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