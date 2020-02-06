Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan ikinci bebeklerinin ismini belirlediler

12 Mart 2018 tarihinden nikah masasına oturarak dünya evine giren ve Ekim ayında ilk bebekleri Hamza Arda'yı kuvaklarına alan Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, heyecanla ikinci bebeklerinin doğmasını bekliyorlar. 4 aylık hamile olan Aslıhan Turan, hamileliği hakkında samimi açıklamalarda bulunurken bebeklerine koyacakları isminde belirlendiğini söyledi.

Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Aslıhan Turan, ilk bebeği Hamza Arda'ya hamileyken 8 kilo aldığını ve doğumdan 20 gün sonra tüm kilolarından kurtulduğunu söyleyerek günde 20 dakika kardiyo egzersizi yaparak aldığı kiloları hızla verdiğini belirtti.

Hamza Arda'dan sonra bir erkek bebek sahibi olacak olan şu an 4 aylık hamile olan Aslıhan Turan, geride 5 ayın kaldığını ve hamilelik sürecin çok iyi geçtiğini söyleyerek hamileliğinin 4. ayında olmasına rağmen sadece 500 gram kilo aldığını belirtti.

Kalabalık bir aile olmayı çok sevdiğini vurgulayan Aslıhan Turan, ikinci bebeğine koyacağı ismi de ilk kez açıkladı. Arda Turan ile birlikte isim konusunu kararlaştırdıklarını belirten Aslıhan bebeklerine Asil Aslan adını koyacaklarını açıkladı.