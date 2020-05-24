Arda Turan yine bayramları karıştırdı! Kurban Bayramı'nı kutladı!  

Sosyal medyada günlerce konuşulan bu gaf yüzünden ünlü futbolcu, "Ramazan ayı, oruç tutuyorum. İnsanlık hali, insan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar, hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatını bulurlar" şeklinde bir açıklama yaprak kendisini savunmuştu.



Bu kez yapılan eleştirilere gönderme yapmak adına Ramazan Bayramı yerine kurban Bayramı'nı kutlayan Arda Turan, yaptığı paylaşımla kendisini ti'ye aldı. Turan yaptığı paylaşımda; "Kurban Bayramınız mübarek olsun" mesajını paylaşarak kendisiyle alay edenlere gönderme yaptı.