Arda Turan yine bayramları karıştırdı! Kurban Bayramı'nı kutladı!

Arda Turan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için bir vide çekmiş ve Çektiği videoda "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlarım" diyerek büyük bir yanılgıya imza atmıştı.

Arda Turan yine bayramları karıştırdı! Kurban Bayramı'nı kutladı!
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Sosyal medyada günlerce konuşulan bu gaf yüzünden ünlü futbolcu, "Ramazan ayı, oruç tutuyorum. İnsanlık hali, insan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar, hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatını bulurlar"  şeklinde bir açıklama yaprak kendisini savunmuştu.  

Arda Turan yine bayramları karıştırdı! Kurban Bayramı'nı kutladı!


Bu kez yapılan eleştirilere gönderme yapmak adına Ramazan Bayramı yerine kurban Bayramı'nı kutlayan Arda Turan, yaptığı paylaşımla kendisini ti'ye aldı.  Turan yaptığı paylaşımda; "Kurban Bayramınız mübarek olsun" mesajını paylaşarak kendisiyle alay edenlere gönderme yaptı.

Arda Turan yine bayramları karıştırdı! Kurban Bayramı'nı kutladı!  


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