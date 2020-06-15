Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler çifti ilk kez birlikte görüntülendi

Ünlü aşçı Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler’in birlikte olduğu iddiaları gündeme oturmuştu. İkili sosyal medya hesaplarından aynı mutfakta çekilmiş fotoğraflarını paylaştı ve aşklarını ilan etmişti. 45 yaşındaki Arda Türkmen ve 30 yaşındaki Melodi Erbirliler bu kez kameralara yakalandı.

Kameraları görünce şoke oldular

“İlişkimizi boş verin bana koronayı sorun”

Kısa süre önce birlikteliklerine başlayan ikili şimdilerde aynı evde kalıyor. Çiçeği bununda çift Anavutköy’de kahvaltı ederken kameralara yansıdı. İlişkilerini gündemden uzak yaşamak isteyen çift kameralarını görünce şaşırdı.

Arda Türkmen ve sevgilisi 1.5 saat süren kahvaltının ardından mekandan çıktı. Mekan çıkışı kameralara “siz nereden çıktınız” diyen Arda Türkmen’in aldığı kilolar ise dikkatlerden kaçmadı. Türkmen, karantina sürecinde evden çıkmadığını ve bol bol yemek yaptığını söyledi. İlişkileri üzerine gelen sorulara ise ikili “İlişkimizi boş verin, siz bana korononayı sorun" diyerek esprili bir yaklaşımda bulundu.