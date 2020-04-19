Arka Sokaklar dizisinde bir rol gereği aşk daha gerçek oldu!

2006 yılında aynı dizide Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş arasındaki rol gereği aşk gerçeğe dönüşmüş ve iki ünlü oyuncu daha sonra evlenmişti. Gamze Özçelik’le Uğur Pektaş 2008 yılında nikah masasına oturup, 2011 yılında yollarını ayırmışlardı.

Dizide bir rol aşkı daha gerçek oldu. Arka Sokaklar’a bu sene katılan Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin arasındaki rol gereği aşk gerçeğe dönüştü. Çift geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de objektiflere yakalandı. Ünlü ikili objektiflere aldırmadan yollarına devam etti.