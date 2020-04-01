Arto'ya katı kurallar sonrası izin; Ükeye zar zor dönebildi!

Koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse bütün ülkelerin dış hatlar seferleri iptal edildiği için Amerika'da mahsur kalmak üzereyken, aktarmalı seferler üzerinden ülkeye dönebilen Arto, gittiği her ülkede arkadşları tarafından sakallarının kesilip ateşinin ölçüldüğünü, sonra misafir edildiğini bildirdi.

Türkiye'de de 14 gün kuralını yerine getiren Arto, “Türkiye’ye gelirken 3 ülke dolaştım. Haklı olarak ev sahipleri de korktu. Arkadaşlarım beni evlerine almadan önce ateşimi ölçtü. Ardından da beni tıraş edip evlerine aldılar” dedikten sonra; “Ben olsam, ben de korkardım. Memleketimdeyim huzurluyum.” ifadelerini ekledi.