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Arto'ya katı kurallar sonrası izin; Ükeye zar zor dönebildi!

Amerika'dan Türkiyeye dönmek için 3 ülke dolaştığını söyleyen Arto, gittiği her ülkede arkadaşları tarafından katı kurallara tabi tutulduktan sı-onra anca eve alındığını söyledi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 11:55
Arto'ya katı kurallar sonrası izin; Ükeye zar zor dönebildi!

Koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse bütün ülkelerin dış hatlar seferleri iptal edildiği için  Amerika'da mahsur kalmak üzereyken, aktarmalı seferler üzerinden  ülkeye dönebilen Arto, gittiği her ülkede arkadşları tarafından  sakallarının kesilip ateşinin ölçüldüğünü, sonra misafir edildiğini bildirdi.  

Arto'ya katı kurallar sonrası izin; Ükeye zar zor dönebildi!

Türkiye'de de 14 gün kuralını yerine getiren Arto, “Türkiye’ye gelirken 3 ülke dolaştım. Haklı olarak ev sahipleri de korktu. Arkadaşlarım beni evlerine almadan önce ateşimi ölçtü. Ardından da beni tıraş edip evlerine aldılar”  dedikten sonra; “Ben olsam, ben de korkardım. Memleketimdeyim huzurluyum.”  ifadelerini ekledi.  

Arto'ya katı kurallar sonrası izin; Ükeye zar zor dönebildi!

Anahtar Kelimeler:
KarantinaKoronavirüsArtoTıraş
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