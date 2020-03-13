Arzu Yanardağ’dan Emrah’ı kızdıracak açıklama!

Kanal D’de ekrana gelen 2. Sayfa programına konuk olan Yanardağ, “Şok, şok, şok; bunca yıldan sonra Sinan Akçıl hayranı oldum" dedi.

1997'de 'Unutabilsem' dizisinde Emrah'la başrolü paylaşan Arzu Yanardağ, "Diziden sonra kendisiyle (Emrah) hiç karşılaşmadım. Zaten müziğine, yaptığı işlere hiçbir zaman ilgim, sevgim olmadı. Ama Sinan Akçıl ile ilgileniyorum artık. Çok güzeldi, kapak sesi geldi.

Kendisiyle ilgili (Emrah) Çok da bana keyif vermeyen şeyler oldu. Sinan Akçıl ile münakaşaya girmişler, ben tabii ki Sinan'ın tarafını tutuyorum." Dedi .