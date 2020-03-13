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Arzu Yanardağ’dan Emrah’ı kızdıracak açıklama!

Son zamanların gündemine oturan Emrah-Sinan Akçıl tartışmasına yeni bir boyut geldi. Emrah’ın eski rol arkadaşı Arzu Yanardağ, Emrah’ı çok kızdıracak bir açıklamada bulundu.

13 Mart 2020 Cuma 10:09
Arzu Yanardağ’dan Emrah’ı kızdıracak açıklama!

Kanal D’de ekrana gelen 2. Sayfa programına konuk olan Yanardağ,  “Şok, şok, şok; bunca yıldan sonra Sinan Akçıl hayranı oldum" dedi.

Arzu Yanardağ’dan Emrah’ı kızdıracak açıklama!

1997'de 'Unutabilsem' dizisinde Emrah'la başrolü paylaşan Arzu Yanardağ, "Diziden sonra kendisiyle (Emrah) hiç karşılaşmadım. Zaten müziğine, yaptığı işlere hiçbir zaman ilgim, sevgim olmadı. Ama Sinan Akçıl ile ilgileniyorum artık. Çok güzeldi, kapak sesi geldi.
Kendisiyle ilgili (Emrah) Çok da bana keyif vermeyen şeyler oldu. Sinan Akçıl ile münakaşaya girmişler, ben tabii ki Sinan'ın tarafını tutuyorum." Dedi . 

Arzu Yanardağ’dan Emrah’ı kızdıracak açıklama!

Son Güncelleme: 13.03.2020 10:09
Anahtar Kelimeler:
Sinan AkçılEmrahKavgaArzu YanardağKapak
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