 Arzum Onan 23 yıllık başarılı ve mutlu evliliğinin sırlarını anlattı;

Oyunculuk ve modellik kariyerini, Mehmet Aslantuğ ile yaptığı evlilikten kısa bir süre sonra bitiren Arzum Onan, kariyerine heykeltıraş olarak devam ediyor. “Bugün modellik ve oyunculuk geçmişimin dışında, birileri tarafından sadece heykeltıraş Arzum Onan olarak anılmanın mutluluğunu yaşıyorum” diyen Onan, ikinci kişisel sergisi olan “Kadın”ı 20 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

46 yaşındaki Arzum Onan, insanların sergilerini gezip, heykelleri üzerinden kendisiyle kritik yapmanın onu çok mutlu ettiğini belirtti. “En büyük arzum büyük meydanlarda heykellerimi görmek. İlk sergim için eserleri benim yapmadığıma dair söylentiler işittim. O zaman çok üzülmüştüm.” Diyen Onan, “Çok emek veriyorum bu işe.” Diye sitem etti.





Arzum Onan'ın 19 yaşında Can adında bir de oğlu var. Mehmet Aslantuğ ile olan 23 yıllık evliliğine de değinen Arzum Onan, “Mehmet ile ben, evimiz ve o evin içine sığdırdığımız hayatı, herhangi bir hırsla takas etmedik. Büyük hırslarımız olmadı. Evliliğin arkasında gayret ve çabanın olması gerek. Günümüzde her şeyi çok çabuk tüketiyoruz ve mutsuzuz. Göz önünde olan evliliklerde durum elbette daha zor. İkimiz işimizin yaşam ritmimizi etkilemesine izin vermedik.” İfadelerini kullandı.