Aşk bitti ama iş devam; Serdar Ortaç ve Seçil Gür aynı klipte

Yaklaşık bir buçuk ay kadar aşk yaşayan çift, geçtiğimiz Mart ayında ilişkilerini sonlandırdılar. Ancak daha önceden planlanmış bir proje için yeniden bir araya gelip kamera karşısına geçtiler.

Aşk bitti ama iş devam; Serdar Ortaç ve Seçil Gür aynı klipte
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İrlandalı model Chloe Loughnan ile 5 yıl süren evliliğinin bitmesinin ardından, Seçil Gür'le yeni bir aşka yelken açan Serdar Ortaç, bu kısa süreli aşkın bitişini sosyal medya hesabından  "Daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir" sözleriyle duyurmuştu. 

Aşk bitti ama iş devam; Serdar Ortaç ve Seçil Gür aynı klipte

Ancak daha önceden başlayan ama koronavirüs salgını nedeniyle yarım kalan bir klip cekimi, iki eski sevgiliyi yeniden bir araya getirdi. Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile yan yana olduğu bir videoda "Projemiz çok öncelerden başlamıştı ama bu virüs çıktıktan sonra yapamadık ve projeyi yarıda bırakmış olduk" açıklamasında bulundu. 

Aşk bitti ama iş devam; Serdar Ortaç ve Seçil Gür aynı klipte

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 17:03

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