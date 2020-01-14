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Aşk iddialarında Mustafa Sandal cephesinden Defne Samyeli'ye manidar yanıt

Mustafa Sandal, Beni Ağlatma isimli çıkardığı kitabında aşk yaşadığı kadınlardan biri olan Defne Samyeli'den bahsedince ortalık karışmıştı. Samyeli'nin Mustafa Sandal'a sert yanıtından sonra Mustafa Sandal cephesinden manidar bir açıklama geldi.

14 Ocak 2020 Salı 17:14
Aşk iddialarında Mustafa Sandal cephesinden Defne Samyeli'ye manidar yanıt

Beni Ağlatma isimli bir kitap çıkaran ve kitabında hem hayatından hemde hayatına giren kadınlardan bahsede ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, kitabında Defne Samyeli ile bir aşk yaşadığını da yazmıştı. Bunun ü
üzerine Defne Samyeli, bir açıklama yaparak Mustafa Sandal'ı sert bir dille uyarmış ve iddialar karşınıda şaşkınlığını gizleyemediğini açıklamıştı.

“Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir de ‘ilişkiyi gizli yaşamak istediğim için' onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım bu sabah. Mustafa Sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim. Dilerim kendisi bu duruma netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam.” diyen Defne Samyeli'nin bu açıklamaları karşısında Mustafa Sandal cephesinden de yanıt gecikmedi.

TV'de yayınlanan 2. sayfa programına konuşan Mustafa Sandal, Defne Samyeli tarafından gelen eleştirilere manidar cevaplar vererek sessizliğini bozmuş oldu.

Ünlü şarkıcı Sandal açıklamasında, "Defne hanım doğru söylüyor olabilir. Saymadım ama 4 kez görüşmüş ve ben yanlış yorumlamış olabilirim. Ancak, kitabı okuyunca tam olarak neye bozulduğunu da pek anlamış değilim. Keza, altını çizmek isterim ki, onun net ve kararlı duruşundan ötürü zaten bir ilişki yaşayamadığımız yazıyor, yaşadığımız değil! 26 yıl önce annemin yanında görüşmekten çekinmediği için, şimdi çekinebileceğini tahmin edemedim ve küçük bir anektod olarak kitapta asla rencide etmeden kendisine yer verdim." sözlerine yer vererek şöyle devam etti.

"Aslında; o paragraf bir özeleştiriydi, okuyunca bunu çok net göreceksiniz. Öyle ki, 1 ay önce proje amaçlı özel bir yemekte Polat Yağcı'nın yanında 'Kitapta benden de bahsettin mi?' diye soran da kendisiydi. Şaşkınım ama yine de bir hanımefendi öyle diyorsa öyledir ve tartışmaya kapanmıştır, saygı duymak gerekir. Kendisine, birkaç gün önce çıkardığı single'ında da başarılar dilerim."
 

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Mustafa SandalDefne SamyeliBeni Ağlatma
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