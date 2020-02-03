Aslı Bekiroğlu ifşa iddialarına yanıt verdi

Aslı Bekiroğlu ve erkek arkadaşına ait olduğu iddia edilen bazı fotoğraflar birkaç gündür sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Fotoğrafların sosyal medyada yayılmasıyla zor duruma düşen ve kendisi hakkında asılsız iddialar çıkan Aslı Bekiroğlu açıklama yapmak zorunda kaldı.

Güzel oyuncu kendisine yönelik iddialarla ilgili Instagram hesabından bir yaptı ve bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Güzel oyuncu açıklamalarında şunları söyledi:

Sosyal medyada fotoğraflarımı ve adımı karıştırarak bir takım çirkin yayın kurgulayanlar, yayanlar ve buna bilerek ya da bilmeyerek alet olup paylaşanlar hakkında nöbetçi savcılık ve ilgili emniyet kanalıyla gerekli hukuki girişimleri başlattım. Bu kişiler hakkında yasal mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup haklarında maddi ve manevi tazminat davası açılacağını da kamuoyuna bildiririm. Ahlaksız paylaşımlarına adımı ve farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek hakkımda olumsuz algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve prim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim".

Bekiroğlu’na Destek!

Bu iddiaların ardından Aslı Bekiroğlu’na pek çok oyuncudan destek geldi. Selin Şekerci ve Hayal Köseoğlu bu olayla ilgili tepkilerini açıkladı ve Bekiroğlu’na destek mesajı yolladı.