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Aslı Bekiroğlu suç duyurusunda bulundu

Aslı Bekiroğlu, kendisine yönelik iddialara karşı suç duyurusunda bulundu. Bekiroğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan ve kendisine ait olduğu iddia edilen görüntüler için hukuki işlem başlattı.

04 Şubat 2020 Salı 13:51
Aslı Bekiroğlu suç duyurusunda bulundu

Aslı Bekiroğlu kendisinin olduğu iddia edilen bazı müstehcen görüntülerle ilgili olarak suç duyurusunda bulundu. Geçtiğimiz günlerde güzel oyuncuyla ilgili olarak sevgilisiyle birlikte olduğu iddia edilen müstehcen görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Aslı Bekiroğlu ise bu görüntüleri yalanlamıştı ve bu paylaşımı yapan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bu iddialara yönelik olarak suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Aslı Bekiroğlu Suç Duyurusunda Bulundu

Aslı Bekiroğlu kendisine ve sevgilisine yönelik iftiralara karşı hukuki işlemin başlatıldığını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Bekiroğlu paylaşımında; “Hakkımda hakarette bulunan, kişilik haklarıma zarar veren, yayan, paylaşan tüm sayfalar ve kişiler tespit edilmiş ve hepsiyle ilgili yasal süreç başlamıştır.”

"Hepimize nasıl dava açılacak" diye düşünmeyin, açtım. 'Mahkemenin başka bir işi yok mu' diye düşünmeyin. Bu büyük bir suç,bir tecavüz. Ve adalet de benden yana. Bu süreçte yanımda olan herkese birlerce kez teşekkür ederim. Sizler sayesinde ayaktayım” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 04.02.2020 13:51
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