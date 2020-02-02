Aslı Bekiroğlu ve sevgilisinin çıplak fotoğraflarının ifşa edildiği öne sürüldü.

Son yıllarda iCloud hesabı üzerinde fotoğraflarını yükleyen ve hesabı hacklenen çok sayıda ünlünün özel fotoğrafları intenete sızdırılmıştı. Hackerların ahlaki olmayan bir girişiminin hedefi de sevilen oyuncu Aslı Bekiroğlu oldu. Sosyal medyada ünlenen ve daha sonra dizilerde rol alarak kariyerine devam eden Aslı Bekiroğlu'nun özel görüntülerinin intenete sızdırılması ise infial yarattı.

Kısa süre içerisinde durumu fark eden ünlü oyuncu ve menajerliği oyuncun sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımları yoruma kapattılar.

Müstehcen fotoğrafları intenete sızdırılan Aslı Bekiroğlu'nun fotoğrafları Twitter başta olmak üzere çeşitli platformlarda paylaşılırken, oyuncunun olayla ilgili olarak muhtemelen yasal yollara başvurulacağı tahmin ediliyor.